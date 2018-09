West Ham United pakt eerste punten op bezoek bij Everton

West Ham United, dat afgelopen zomer voor meer dan honderd miljoen euro in spelers investeerde, won dit seizoen nog geen enkele wedstrijd. Er werd al verloren van Liverpool, Bournemouth, Wolverhampton Wanderers en Arsenal. Andriy Yarmolenko wilde daar vandaag verandering in brengen. Met twee goals in het eerste half uur zette hij Everton op het eigen Goodison Park op een 0-2 achterstand. Everton, dat met drie keer een gelijkspel en een overwinning juist nog niet had verloren dit seizoen, deed pal voor rust iets terug via Gylfi Sigurdsson: 1-2.



West Ham stelde in de tweede helft het verjaardagscadeau voor de jarige coach Manuel Pellegrini definitief veilig via de man in vorm: Marko Arnautovic. Dit kalenderjaar had alleen Mohammed Salah vaker een aandeel in een goal voor zijn ploeg. Na een uur spelen verzorgde de voormalig speler van FC Twente de 1-3, tevens de eindstand.



Volgende week gaat Everton op bezoek bij Arsenal, West Ham United ontvangt stadsgenoot Chelsea.