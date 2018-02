West Ham United pikt ontslagen Evra transfervrij op

Vormer kan Boskamp, Rensenbrink en Boussoufa achterna

9:09 'Vormer Gouden Schoen olé, olé!' De supporters van Club Brugge zingen het al maandenlang in het Jan Breydel Stadion. De 29-jarige aanvoerder van blauw-zwart is vanavond favoriet om de belangrijkste Belgische voetbalprijs te winnen. De ex-Feyenoorder kan de vierde Nederlander die in België de Gouden Schoen omhoog mag tillen.