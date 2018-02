West Ham United schorst hoofdscout om racisme-rel

Volgens de hoofdscout van West Ham staat de clubleiding achter de afspraak om geen Afrikanen meer aan te trekken. ,,Daar zit niets racistisch achter, het heeft puur te maken met hun houding'', zei Henry in The Daily Mail . ,,We hebben zelf problemen gehad met Diafra Sakho.'' De aanvaller uit Senegal verhuisde afgelopen maand van West Ham naar de Franse club Stade Rennes. De Ghanees André Ayew vertrok ook, naar Swansea City.

Hoewel Henry beweert dat hij slechts het beleid van club uitvoert, heeft West Ham hem op non-actief gezet. De clubleiding zegt onderzoek te doen naar de zaak. ,,We tolereren geen enkele vorm van discriminatie en daarom hebben we snel ingegrepen, gezien de aard van de beschuldigingen. In de West Ham-familie is voor iedereen plaats, ongeacht het geslacht, de leeftijd, afkomst, religie of seksuele voorkeuren.''