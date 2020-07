Wie is de peperdure tiener Jude Bellingham?

Borussia Dortmund telt liefst 26,5 miljoen euro neer voor de 17-jarige Jude Bellingham. De 17-jarige middenvelder komt over van Birmingham City. Wie is deze peperdure tiener?

Gelijkenissen

‘De nieuwe Lionel Messi’, de ‘nieuwe Pelé’: in het voetbal worden onbekende talenten altijd vergeleken met spelers uit het verleden. Soms legt dat een onhoudbare druk op een speler, zoals bij het Ghanees-Amerikaanse supertalent Freddy Adu. Hoewel Jadon Sancho ook op 17-jarige leeftijd de overstap vanuit Engeland naar Dortmund maakte, is Jude Bellingham niet de ‘nieuwe Sancho’. Bellingham laat zich ook niet vergelijken met Erling Haaland. Het van Birmingham City overgekomen talent is immers een middenvelder. Volgens Jermaine Pennant lijkt de Dortmund-aanwinst het meest op de jonge Steven Gerrard. Pennant kan het weten, want hij speelde met het Liverpool-icoon. ,,Hij gooit zichzelf in de strijd, hij gaat heen en weer over het veld, kan doelpunten maken en assists geven. Hij is een fantastische jonge speler”, aldus Pennant tegen Talksport.

Debuut

Bellingham maakte augustus vorig jaar zijn debuut voor Birmingham City. Met slechts 16 jaar en 38 dagen oud, brak hij een 49 jaar oud record van Trevor Francis. Daarna volgden meer records. Zo werd Bellingham al snel de jongste doelpuntenmaker ooit van Birmingham. De tiener bewees al snel dat zijn eerste doelpunt geen toevalstreffer was door twee weken later opnieuw te scoren in het duel bij Charlton Athletic. Al staat hij niet bekend om zijn vele goals. In veertig wedstrijden maakte hij vier doelpunten.

Volledig scherm © BSR Agency

Sociologie

De transfersom van 26,5 miljoen euro brengt altijd de nodige druk met zich mee, maar daar lijkt het talent immuun voor. Bellingham is immers een heldere en welbespraakte jongeman en studeert sociologie wanneer hij niet op het voetbalveld staat. ,,Ik begrijp het belang van onderwijs en hoezeer mijn ouders willen dat ik slaag,” zei hij in een interview met League Football Education, een organisatie die is opgericht om onderwijs, begeleiding en welzijn voor jonge spelers te bieden. ,,Het houdt me bezig, dus ik zit niet alleen maar thuis videospelletjes te spelen.”



De jongeling is zo populair bij de supporters dat er vorige zomer zelfs een baby naar hem werd vernoemd. Toen Paige en James McGonnell ontdekten dat ze een jongetje kregen op de dag dat Bellingham de jongste doelpuntenmaker van de club werd, was de naam van hun kindje snel gekozen. Hey, Jude.