Wie wint dit seizoen de Gouden Schoen?

Top tienDe Gouden Schoen voor Europees topscorer van het jaar ging sinds 2009 naar slechts drie verschillende spelers: Lionel Messi (zes keer), Cristiano Ronaldo (vier keer) en Luis Suárez (twee keer). De 35-jarige Portugees is ook dit seizoen weer een goede kanshebber, maar Messi en Suárez alleen nog bij een wonder. De huidige top tien op een rij. Wie is jouw favoriet voor de Gouden Schoen?

Lionel Messi won de Gouden Schoen de afgelopen drie seizoenen, maar staat nu dertiende in het klassement met 14 goals en dus 28 punten. Luis Suárez is met 11 goals pas terug te vinden op de 41ste plaats en zal bovendien nog een flinke tijd uit de roulatie zijn. Heracles-spits Cyriel Dessers, de huidige topscorer in de eredivisie met 14 goals, staat op een 58ste plaats in het klassement om de Gouden Schoen. In de Europese topcompetities (Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië en Spanje) tellen goals dubbel in de strijd om de Europese topscorerstitel, in de overige competities tellen goals voor 1,5 of 1 keer.

Ciro Immobile (50 punten)

Ciro Immobile is de verrassende koploper in het klassement om de Gouden Schoen. De 29-jarige spits uit Torre Annunziata (vlakbij Napels) werd al twee keer topscorer in de Serie A: in 2013/2014 namens Torino (22 goals) en in 2017/2018 namens Lazio (29 goals, gedeeld met Mauro Icardi). De spits van Italië staat nu al op 25 goals in 23 competitieduels in de Serie A. Daarmee lijkt Immobile hard op weg naar het Serie A-record van Gonzalo Higuaín, die liefst 36 keer scoorde namens Napoli in het seizoen 2015/2016.

Volledig scherm Ciro Immobile. © REUTERS

Robert Lewandowski (44 punten)

Robert Lewandowski werd al vier keer topscorer van de Bundesliga, de eerste keer nog namens Borussia Dortmund. Sinds de zomer van 2014 scoort de Poolse spits aan de lopende band voor Bayern München: 226 goals in 272 duels in alle competities. Dit seizoen staat de 31-jarige spits uit Warschau ook alweer op 35 doelpunten na 30 wedstrijden. Hij scoorde al tien keer in de Champions League en 22 keer in de Bundesliga.

Volledig scherm Robert Lewandowski. © BSR Agency

Cristiano Ronaldo (40 punten)

Cristiano Ronaldo won de Gouden Schoen al in 2008, 2011, 2014 (samen met Suárez) en 2015. Daarmee heeft de 35-jarige Portugees er nog wel twee minder dan Lionel Messi, die de prijs voor Europees topscorer de afgelopen drie seizoenen glansrijk won. Ronaldo kwam dit seizoen vrij moeizaam op gang, maar in de laatste tien competitiewedstrijden scoorde hij steeds, in totaal vijftien keer. Daarmee jaagt de sterspeler van Juventus op het record van Fiorentina-legende Gabriel Batistuta, die in 1992 liefst dertien wedstrijd op rij trefzeker was in de Serie A.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo. © AFP

Timo Werner (40 punten)

Timo Werner zit Robert Lewandowski op de hielen in de Bundesliga. De 23-jarige spits uit Stuttgart is bezig aan zijn vierde seizoen bij RB Leipzig, waar hij al 86 keer scoorde in 143 wedstrijden. De snelle en doelgerichte spits was vooral uitstekend in vorm in de laatste weken van 2019, waarin hij twaalf keer scoorde in zes wedstrijden. Met zijn club RB Leipzig staat hij slechts een puntje achter op koploper Bayern München.

Volledig scherm Timo Werner. © BSR Agency

Erling Haaland (38 punten)

Over het Noorse fenomeen Erling Braut Haaland is de laatste maanden al veel gezegd en geschreven. Haaland werd op 21 juli 2000 geboren in Leeds, waar zijn vader Alf-Inge die zomer de overstap maakte van Leeds United naar Manchester City. In 2003 moest Alf-Inge een punt zetten achter zijn loopbaan na een enorme schop van zijn persoonlijke rivaal Roy Keane, maar de zoon van de bikkelharde middenvelder bleek een geboren doelpuntenmaker. Haaland stapte in januari 2019 over van Molde FK naar de Oostenrijkse topclub Red Bull Salzburg, waar hij liefst 29 keer scoorde in 27 wedstrijden. Bij Borussia Dortmund is hij met acht goals in 270 minuten (een goal per 33 minuten) uitstekend van start gegaan.

Volledig scherm Erling Haaland. © BSR Agency

Romelu Lukaku (34 punten)

De Belgische spits Romelu Lukaku (26) scoorde jarenlang aan de lopende band in de Premier League namens Chelsea, West Bromwich Albion, Everton en Manchester United, maar in zijn laatste seizoen in Engeland raakte hij het plezier flink kwijt door de kritiek van zijn coaches en supporters. Bij Internazionale is de topscorer aller tijden van de Rode Duivels (52 goals in 84 interlands) onder coach Antonio Conte volledig opgeleefd. Met 17 goals in 23 duels is hij een van de voornaamste redenen waarom Internazionale dit seizoen een serieuze bedreiger is voor Juventus in de spannende titelstrijd in de Serie A.

Volledig scherm Romelu Lukaku. © EPA

Jamie Vardy (34 punten)

Het verhaal van Jamie Vardy staat symbool voor dat van de laatbloeier in het voetbal, maar in het seizoen 2015/2016 leek hij zijn piek wel bereikt te hebben. Met 24 goals in 36 duels was hij een van de helden in het kampioensteam van Leicester City, misschien wel de grootste stunt van deze eeuw in het voetbal. Toch bleef de snelle spits uit Sheffield de laatste jaren altijd zijn goals maken namens Leicester. Onder Brendan Rodgers leefde hij het afgelopen jaar weer helemaal op, resulterend in een voorlopige score van 17 goals in 23 duels dit seizoen.

Volledig scherm Jamie Vardy. © BSR Agency

Sergio Agüero (32 punten)

Over doelpuntenmachines in de Premier League gesproken: Sergio ‘Kun’ Agüero schiet ook dit seizoen weer met scherp voor Manchester City, de club waar hij sinds zijn historische kampioensgoal op 13 mei 2012 niet meer stuk kan bij de fans. Agüero is topscorer aller tijden van Manchester City met 252 goals in 363 wedstrijden. Hij staat nu tweede op de topscorersranglijst in de Premier League met 16 goals in 19 wedstrijden. Agüero is pas 31 jaar, maar zijn profloopbaan begon al op zijn vijftiende en dus beginnen de jaartjes te tellen voor de kleine Argentijn.

Volledig scherm Sergio Agüero. © AFP

Wissam Ben Yedder (32 punten)

De huidige topscorer van de Ligue 1 is niet een van de vier topaanvallers van Paris Saint-Germain (Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi of Edinson Cavani), maar de spits van AS Monaco: Wissam Ben Yedder. De negenvoudig zaalvoetbalinternational van Frankrijk kwam afgelopen zomer over van Sevilla, waar hij plaats moest maken voor de kopsterke Luuk de Jong. De 1,70 meter lange Ben Yedder bewijst in Frankrijk echter weer zijn kwaliteiten als doelpuntenmaker. Hij staat nu op 16 goals na 22 duels namens de huidige nummer zeven van de Franse competitie. Daarmee is hij ook kanshebber voor een plek in de EK-selectie van Didier Deschamps komende zomer.

Volledig scherm Wissam Ben Yedder. © AFP

Erik Sorga (31 punten)

De nummer tien in de huidige stand om de Gouden Schoen is een onbekende naam, Erik Sorga. De twintigjarige spits uit Tallinn scoorde in 2019 liefst 31 keer in 34 duels namens Flora Tallinn, maar in de competitie van Estland gaat de factor 2 niet op. Sorga zal de komende tijd ook door veel spitsen worden ingehaald, want hij maakte op 8 januari voor 450.000 euro de overstap naar Loudoun United op het tweede niveau in de Verenigde Staten.