Wiegman schrijft geschiedenis met Engels elftal: twintig goals in WK-kwalificatie

Na zes kwalificatieduels gaat Engeland fier aan de leiding met 18 punten uit zes duels. Letland stond op nul punten en verloor de eerste ontmoeting met Engeland ook met ruime cijfers, 10-0. In het Keepmoat Stadium in Doncaster stond het bij rust al 8-0, maar deed de ploeg van Wiegman er in de tweede helft nog een schep bovenop. Twee minuten voor tijd was de 20-0 een feit. Engeland schoot in totaal 63 keer richting het doel, waarvan 30 keer tussen de palen gericht. Letland slaagde er niet in om een schot op doel te lossen en had slechts 14 procent van het balbezit.



Wiegman nam in september het stokje over van Phil Neville en won de eerste vijf wedstrijden waarin ze de leiding had. In die vijf wedstrijden maakte haar ploeg 33 doelpunten en kreeg ze geen enkel doelpunt tegen. Dankzij de droomavond in Doncaster staat de teller op 53 doelpunten voor en nog altijd nul tegen.