Wiegman verheugd met WK-toewijzing: ‘In twee echte sportlanden, bijzonder mooi’

Sarina Wiegman juicht het toe dat het WK van 2023 verspreid over twee landen wordt gespeeld. Dat zei de bondscoach van de Nederlandse voetbalsters over de toewijzing van het eindtoernooi aan Australië en Nieuw-Zeeland.

,,Dat het in twee landen wordt gespeeld, vind ik bijzonder. En het zijn ook nog eens twee echte sportlanden die altijd vertegenwoordigd zijn op eindtoernooien. Rugby is daar erg groot, maar voetbal is echt bezig aan een opmars", zei Wiegman.

,,Tegen beide landen hebben we weleens gespeeld en je merkt echt dat de voetbalsport daar groeiende is. Dat zag je ook terug in de boodschap die ze verspreidden. Ze hadden ook al het beste bid ingeleverd, dus in die zin was de toewijzing geen verrassing. In beide landen ben ik nog nooit geweest, al heb ik al aardig wat van de wereld gezien door het voetbal.”

Tijdsverschil

Wiegman benadrukt echter wel dat het WK nog ver weg is. Eerst wacht nog deelname aan de Olympische Spelen, volgend jaar, en een jaar later het EK in Engeland. Oranje moet zich ook nog kwalificeren voor het WK van 2023, dat van 10 juli tot 20 augustus wordt gespeeld.

,,Zaken als het tijdsverschil en klimaat zijn voor later", aldus de bondscoach. ,,Al begreep ik wel dat er tussen Australië en Nieuw-Zeeland het nodige tijdsverschil zit. Daar hebben we op het WK in Canada in 2015 ook mee te maken gehad en dat had toch wel wat invloed op de voorbereidingen.”



Oranje trof Nieuw-Zeeland op het WK in 2019. In het eerste duel voor het Nederlands elftal maakte Jill Roord in blessuretijd het winnende doelpunt (1-0).