Wijnaldum en Milner bezorgen Liverpool de zege in Cardiff

De supporters en spelers van Liverpool begonnen al langzaam naar de tikkende klok te kijken in het Cardiff City Stadium, want ieder puntverlies was zeer waarschijnlijk dodelijk geweest voor Liverpool in de spannende titelstrijd met Manchester City in de Premier League. De supporters van Liverpool snakken naar de eerste landstitel sinds 1990, maar moesten vandaag even geduld hebben tot ze konden juichen van blijdschap en opluchting. Georginio Wijnaldum schoot in de 56ste minuut op fraaie wijze de 0-1 achter Cardiff City-doelman Neil Etheridge, na een corner van Liverpool-rechtsback Trent Alexander-Arnold. De treffer van Wijnaldum, zijn elfde in 133 duels voor Liverpool, zorgde voor een enorme ontlading bij hem en zijn teamgenoten.