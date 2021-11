Wijnaldum grijpt ondanks twee treffers naast heldenrol bij PSG, City veel te sterk voor Brugge

Georginio Wijnaldum liet deze week weten dat hij best even moest wennen bij Paris Saint-Germain. Vanavond is daar niets van te merken. De middenvelder, die afgelopen zomer overkwam van Liverpool, scoorde twee keer voor de Fransen in het Champions League-duel met RB Leipzig. Genoeg voor een overwinning bleek het uiteindelijk niet: 2-2.

Wijnaldum, die in elf van de twaalf Ligue 1-wedstrijden in actie kwam voor Paris Saint-Germain, was de laatste tijd bepaald niet meer altijd basisspeler. Waar hij de eerste vier competitieduels nog wel basisklant was, daar verscheen hij in de laatste acht wedstrijden slechts twee keer aan de aftrap. In de drie voorgaande Champions League-wedstrijden begon de Nederlander alleen tegen Club Brugge in de basis, maar toen werd hij in de rust al gewisseld. Tegen Leipzig mocht hij weer beginnen en daar zal trainer Mauricio Pochettino geen spijt van hebben.

De thuisclub nam al snel een voorsprong via Christopher Nkunku en kreeg na twaalf minuten een uitgelezen mogelijkheid om nog een keer te scoren. Andre Silva mocht een strafschop nemen, maar schoot die bijzonder slap in en zag Gianluigi Donnarumma redding brengen.

Volledig scherm Georginio Wijnaldum viert zijn treffer met Kylian Mbappé. © AFP

Daarna was het de beurt aan Wijnaldum om de hoofdrol op te eisen. Eerst tikte hij een voorzet van Kylian Mbappé binnen en zes minuten voor rust kopte hij de bal die hij via Marquinhos kreeg binnen. Bij die 1-2 werd nog even gedacht aan buitenspel, maar de VAR keurde de treffer goed. De ontlading bij Wijnaldum en zijn ploeggenoten was groot.

Vlak voor tijd zag PSG de zege alsnog uit de vingers glippen. De thuisclub kreeg nog een strafschop en invaller Dominik Szoboszlai toonde zich ijskoud. Ondanks getreiter van Neymar schoot hij de gelijkmaker binnen. De Fransen zetten nog wel aan in blessuretijd, maar konden niet meer tot score komen.

,,Neymar vroeg me of ik ging scoren", vertelde Leipzig-middenvelder Szoboszlai na de wedstrijd over het moment voordat hij zijn strafschop ging nemen. ,,Ik zei: ‘Ja’. Hij vroeg: ‘Weet je het zeker?’ Ik zei: ‘Ik mis nooit'.”

Manchester City wint wel

Manchester City was in eigen huis met 4-1 te sterk voor Club Brugge. De formatie van trainer Pep Guardiola had het lastig in de eerste helft, maar liep daarna weg bij de Belgen.

Phil Foden opende de score voor City, waarna Brugge dankzij een ongelukkig eigen doelpunt van John Stones weer langszij kwam. De verdediger kreeg een van richting veranderde bal tegen zijn hoofd en zag hem tot zijn eigen verbijstering in het doel vliegen. Na rust beslisten Riyad Mahrez, Raheem Sterling en Gabriel Jesus de wedstrijd in het voordeel van de Citizens. City nam door de zege de koppositie in Groep A over van PSG.

Bij Brugge stonden Ruud Vormer en Noa Lang in de basis. Bas Dost viel twaalf minuten voor tijd in voor Lang. Nathan Aké bleef de hele wedstrijd op de bank bij City.