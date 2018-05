Wijnaldum: Iedereen is al bezig met de Champions League-finale

'Moeilijk om te wennen aan leven zonder Arsenal'

20:06 Na 1235 wedstrijden in 22 jaar is het tijdperk van Arsène Wenger bij Arsenal voorbij. De 68-jarige Fransman nam afscheid van de 'Gunners' met zijn 716e overwinning (0-1). ,,Ik ben een tikkeltje verdrietig dat het afgelopen is'', zei Wenger na de winst op Huddersfield Town. ,,Het wordt moeilijk om te wennen aan een leven zonder Arsenal, maar ik zal ermee moeten omgaan.''