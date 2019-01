Wijnaldum ziet puntenverlies Liverpool als gemiste kans

,,Iedereen is teleurgesteld, want we hadden zeven punten voor kunnen staan en het zijn er nu vijf'', zei Wijnaldum. ,,Maar goed, ieder punt is meegenomen.‘’

Liverpool kwam nog wel vroeg op voorsprong via Sadio Mané, maar in de blessuretijd van de eerste helft bracht Harry Maguire de bezoekers uit Leicester weer langszij. Volgens manager Jürgen Klopp had Maguire op dat moment eigenlijk niet meer op het veld mogen staan.

,,Als dat geen duidelijke scoringskans was, dan weet ik het ook niet meer'', zei de Duitse trainer over het moment dat Maguire de doorgebroken Mané onderuithaalde.

Klopp vond ook dat Liverpool in de tweede helft een strafschop had verdiend na een overtreding op Naby Keïta. ,,Een duidelijke penalty'', zei Klopp. ,,Maar goed, we hebben er weer een punt bij. Niet precies wat we wilden, maar alles is nog steeds goed.''