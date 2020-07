‘Willem II zou een ideale club zijn voor Frank de Boer’

De Amerikaanse pers in elk geval duidelijk over het vertrek van De Boer. ‘Gebrek aan communicatie’ zou hem worden verweten bij Atlanta United. Daarnaast zou hij zich ‘arrogant’ opstellen. Het zijn termen waar De Mos en Waterreus zich niets bij kunnen voorstellen. Wel denken zij dat het derde voortijdige vertrek van De Boer op rij bij een club een wake up-call voor hem moet zijn, wil hij zijn status als toptrainer nog waar willen maken in de komende jaren. De Mos: ,,Frank zal nu een goede keuze moeten maken. En niet afgaan op zijn zaakwaarnemer, als je begrijpt wat ik bedoel. Als ik Frank was, zou ik nu rustig wachten op een club waar hij zijn voetbalvisie daadwerkelijk tot uitvoering kan brengen.” Waterreus: ,,Ik weet dat Frank altijd heeft geroepen dat hij in Nederland alleen bij Ajax hoofdtrainer wil zijn, maar waarom zou hij het niet eens proberen bij clubs als SC Heerenveen of AZ, die ook mooi voetbal nastreven? Ik denk dat Frank daar uitstekend zou passen.”



De Mos sluit zich daarbij aan. Al ziet hij nóg een interessante eredivisieclub voor de man die als voetballer onder meer speelde voor Ajax, FC Barcelona en Glasgow Rangers. ,,Ik zou de combinatie Frank en Willem II een mooie vinden”, stelt de Hagenaar. ,,Die club noemt zich graag het Ajax in het klein. En dat is het in feite ook: 4-3-3, mooi voetbal. Willem II zou ideaal zijn voor Frank. Dan kan hij daarna weer de stap naar het buitenland maken.”