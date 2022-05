Willem van Hanegem: ‘Hopelijk wint Feyenoord, maar gun Karsdorp moment waarop hij iedereen de mond snoert’

Door Mikos Gouka



Het is 25 oktober 2014 en in de perskamer van Feyenoord kijkt Fred Rutten geërgerd de zaal in. De vraag of hij voor de uitwedstrijd tegen Cambuur eindelijk genezen is van het opstellen van Rick Karsdorp als rechtsback, na diens zwakke invalbeurt drie dagen eerder tegen HNK Rijeka in Kroatië, bevalt de trainer van Feyenoord allerminst. Hij slikt zijn irritatie weg en antwoordt krachtig. ,,Als rechtsback kan Rick Karsdorp nog heel ver komen in zijn loopbaan’’, zegt Rutten. ,,Karsdorp is een mannetje, zoals ik dat altijd noem. Een echte Rotterdammer. Die zal nu niet wegduiken, maar juist opstaan, let maar op.’’