Williams helpt Athletic Bilbao aan belangrijke zege op Sevilla

Iñaki Williams was de grote held van de wedstrijd voor Athletic Bilbao, want de 24-jarige aanvaller maakte beide goals. Williams had al twee jaar en twee maanden niet meer gescoord in het San Mamés in Bilbao, maar opende vandaag halverwege de eerste helft de score. In de 84ste minuut gooide Williams de wedstrijd ook nog in het slot met een prachtige en razendsnelle solo vanaf eigen helft. Bij Sevilla viel Quincy Promes in de 70ste minuut in.