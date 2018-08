Wilshere wil wraak nemen op Arsenal

Wilshere voetbalde vanaf zijn negende jaar bij Arsenal. Tijdens het seizoen 2016-2017 verbleef hij op huurbasis bij Bournemouth nadat hij door blessures en vormverlies zijn basisplaats was kwijtgeraakt. Vorig seizoen knokte Wilshere zich toch weer terug in het Londense elftal, maar de nieuwe trainer Unai Emery wilde geen gebruik meer van hem maken.



,,Het zal zaterdag voor mij wel even vreemd zijn in het stadion van Arsenal'', gaf Wilshere toe. ,,Als huurspeler mag je nu eenmaal niet uitkomen tegen de club waarvan je nog eigendom bent. Dus het wordt mij de eerste keer dat ik tegen Arsenal speel.''



Zowel Arsenal als West Ham wacht na twee speelronden nog op het eerste puntje in de Premier League.