Winnend Real eindelijk weer eens zonder tegengoal

Zorgen om Dost: 'Ik ben boos op mezelf'

23 februari Bij trainer Jorge Jesus van Sporting Portugal maakte de vreugde over het bereiken van de achtste finales in de Europa League al snel plaats voor bezorgdheid. Topschutter Bas Dost wees direct na het laatste fluitsignaal naar zijn linkerdijbeen, om aan te geven dat hij daar last van had.