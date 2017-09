Wissel redt Koeman: 'Wereld ziet er plots heel anders uit'

De druk was hevig op de schouders van de Nederlander, Goodison Park begon al hevig te mopperen en te zuchten, maar toen was daar opeens invaller Oumar Niasse. Met twee goals binnen vijf minuten boog de Senegalees de wedstrijd om voor Everton tegen Bournemouth, tot enorme opluchting van de Nederlandse coach.



,,De wereld ziet er in een paar minuten tijd opeens heel anders uit,’’ zei Koeman na afloop, in de catacomben van het stadion. ,,Dit is echt een heel belangrijke overwinning voor iedereen binnen de club. Niet alleen voor mij, al weet ik natuurlijk ook wel hoe het werkt. Het is eigenlijk belachelijk, maar één overwinning of één nederlaag kan bepalend zijn voor de positie van een trainer. Dat is zoals het is.''