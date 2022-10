WK-deelname in gevaar voor Paulo Dybala na ‘penaltyblessure’: ‘Het ziet er slecht uit voor hem’

Dybala maakte in de 48ste minuut vanaf elf meter de winnende goal voor AS Roma tegen Lecce (2-1), maar liep bij het nemen van die penalty wel een blessure op. Al tijdens het juichen was duidelijk te zien dat Dybala flink pijn had en baalde van weer een blessure, iets waar hij de laatste jaren vaak mee te kampen heeft. Zijn coach José Mourinho kreeg na afloop van de Italiaanse pers vragen over de blessure van Dybala en was weinig hoopvol voor zijn sterspeler. ,,Ik dacht eerst al dat het niet goed zat, maar nadat ik met Paulo heb gesproken denk ik dat het heel slecht eruit ziet voor hem”, zei de Portugees op de persconferentie.



Maandag zal Dybala een medische scan ondergaan en zal er meer duidelijk worden over de ernst van zijn spierblessure. Roma moet het de komende weken ook al doen zonder de Nederlanders Georginio Wijnaldum (gebroken been) en Rick Karsdorp (meniscusblessure). AS Roma staat na de 2-1 overwinning op Lecce op de vijfde plaats in de Serie A, vier punten onder Napoli. De opponent van Ajax in de Champions League won zondagavond met 1-4 bij Cremonese, waar Cyriel Dessers zijn eerste doelpunt maakte.