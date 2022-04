WK in Qatar wordt anders dan anders: 'Er liggen permanent cruiseschepen voor de kust waar fans terecht kunnen’

Een grote klok op Al Corniche, de lange boulevard van Doha langs de Perzische golf, telt geduldig af richting het WK. Nog 232 dagen en dan is de aftrap van het allereerste duel van de mondiale eindronde tussen Oranje en Senegal in het Al Thumama Stadium, met een maximale capaciteit van 40.000 fans.

Op Al Corniche ligt tijdens het WK de fanzone. Supporters van de 32 deelnemende ploegen zijn daar welkom voor een feestje. Ze kunnen er ook voor ruim 6 euro een biertje kopen. Dat is vrij uniek in Qatar, waar alcoholische dranken alleen in de duurste hotels verkrijgbaar zijn. Een biertje kost daar al snel 10 euro, maar meestal meer.

Het wordt geen goedkoop WK, beseffen ze ook bij de KNVB. ,,Alleen de vlucht is al duur”, weet bondsvoorzitter Just Spee. ,,En dan de hotels nog en een beetje eten en drinken”, vult secretaris-generaal Gijs de Jong van de nationale voetbalbond aan. In en rondom Doha zijn nu zo’n 84.000 hotelkamers. Er wordt nog zoveel gebouwd dat het lijkt alsof er ieder uur een nieuwe kamer wordt opgeleverd.

Toch zoekt de regering van Qatar nog steeds naar mogelijkheden om de naar schatting 1,2 miljoen bezoekers tijdens het WK een slaapplaats aan te bieden. ,,Ze denken aan fandorpen met bedoeïenententen in de woestijn”, weet De Jong. ,,Er liggen tijdens het WK permanent cruiseschepen voor de kust waar fans terecht kunnen. Ook zal er veel gevlogen worden tussen Doha en het nabijgelegen Dubai, waar veel hotels staan.”

Volledig scherm Secretaris-generaal van de KNVB Gijs de Jong (l) en Qatar-ambassadeur Ronald de Boer tijdens de loting voor het WK. © ANP

De KNVB mag voor iedere groepswedstrijd 8 procent van de beschikbare kaarten over supporters van het Nederlands elftal verdelen. ,,Dat is vergelijkbaar met de situatie tijdens de WK’s van Zuid-Afrika en Brazilië”, verwijst De Jong naar de laatste twee mondiale eindronden waar het Nederlands elftal aan deelnam .

,,We willen dat er ook veel wordt georganiseerd voor de supporters van Oranje die niet naar Qatar gaan”, zegt directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen. ,,Ook daar gaan we het de komende tijd over hebben. Want we willen natuurlijk dat het WK voor zoveel mogelijk Nederlanders een feestje wordt.”

Volledig scherm Ook op de Souq Waqif bazar in Doha wordt het WK aangekondigd. © AFP

Verrassing FIFA Aanvankelijk werd aangenomen dat gastland Qatar op 21 november zoals gebruikelijk het WK zou aftrappen. Maar de FIFA heeft anders besloten. Nederland en Senegal komen op de openingsdag al om 11 uur Nederlandse tijd in actie. Het tweede duel van poule A tussen Qatar en Ecuador volgt vanaf 17.00 uur.