WK-kwalificatie | Programma voor vanavond en de stand van zaken in alle groepen

Ajacied Antony scoort bij debuut voor Brazilië in WK-kwalifica­tie, puntenver­lies Argentinië

4:03 Argentinië is in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie in het uitduel met Paraguay donderdagnacht niet verder gekomen dan een 0-0 gelijkspel. Het was voor de eerste keer sinds juni 2019 dat de ploeg van aanvoerder Lionel Messi niet tot scoren kwam. Brazilië, lijstaanvoerder in de groep, ontsnapte in Venezuela aan een blamage. De Goddelijke Kanaries keken tegen de hekkensluiter tot ver in de tweede helft tegen een 1-0 achterstand aan, maar wisten die uiteindelijk nog in winst om te buigen: 3-1.