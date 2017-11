WK-loting: Wraak nemen op Frankrijk en Spanje

Door Tijani Goullet



Wat is voor jou de ideale loting?

Khalid Sinouh: ,,Uit pot 1 zie ik Frankrijk als ideale tegenstander van Marokko en uit pot 2 Spanje. Dat zijn twee landen die Marokko hebben bezet. Die landen op het WK verslaan: dat zou de ultieme wraak zijn voor de kolonisatie. Natuurlijk hebben Frankrijk en Spanje grote spelers, maar Marokko doet het juist goed tegen sterke landen. Uit pot 3 had ik graag Tunesië gehad, maar omdat het een Afrikaans land is kun je daar niet tegen loten. Tegen Tunesië heeft Marokko wel wat goed te maken. Uit pot 3 is het dan kiezen tussen Iran en Costa Rica. Dan maar Iran vanwege de link met de eredivisie. Reza Ghoochannejhad en Alireza Jahanbakhsh zullen wellicht wel naar Rusland gaan.’’



Wat verwacht je van Marokko op het WK?

,,Ik verwacht niets. Helemaal niets. Als ze maar attractief voetbal spelen. Je moet natuurlijk niet met mooi voetbal onderuit gaan met 5-0. Maar als je met mooi spel met 2-1 verliest, is dat prima. Het is al een hele prestatie dat Marokko het WK al gehaald heeft. Dat zag je aan hoe het werd gevierd. In 1998 werd de tweede ronde niet gehaald omdat het al geplaatste Brazilië in de laatste groepswedstrijd verrassend van Noorwegen verloor. Maar Marokko heeft het toernooi met opgeheven hoofd verlaten. Ze lieten mooi voetbal zien met onder andere Mustapha Hadji. Maar ja, ze hadden met Driss Benzekri niet zo’n goede keeper. Ik was bijna meegegaan naar het WK…’’



Waar ga je de loting en het WK kijken?

,,Tijdens de loting ben ik in Amerika. Ik ga daar als scout een internationaal jeugdtoernooi bekijken. Op het WK hoop ik in Rusland aanwezig te zijn. Als analist of als toeschouwer. En anders ga ik met vrienden in Amsterdam kijken. Gewoon bij iemand thuis met een mannetje of twaalf, we maken er zelf een café van. Dat hebben we bij de kwalificatiewedstrijd tegen Ivoorkust ook gedaan.’’