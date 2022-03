WK-play-off tussen Schotland en Oekraïne lijkt te worden uitgesteld

De voetbalbond van Oekraïne had de voetbalbonden FIFA en UEFA verzocht de play-off in de WK-kwalificatie uit te stellen vanwege de Russische invasie. De Schotse bond steunde het voorstel. De FIFA gaf toen al aan een ,,passende oplossing” te willen zoeken.



De winnaar van het duel tussen Schotland en Oekraïne zou vijf dagen later spelen tegen de winnaar van Wales tegen Oostenrijk, met als inzet een WK-ticket. Ook voor die wedstrijd zal een andere datum moeten worden gezocht.



Het WK voetbal in Qatar duurt van 21 november tot en met 18 december. De loting voor het eindtoernooi wordt op 1 april in Doha gehouden. Oekraïne nam voor het laatst in 2006 deel aan een WK. Het land bereikte toen de kwartfinales. Vorig jaar werd op het EK eveneens de laatste acht gehaald.