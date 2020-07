Woede bij ‘Super Atalanta’ na makkelijk gegeven strafschoppen: ‘Het is ketterij’

Ontgelden

Het was na afloop dan ook vooral scheidsrechter Piero Giacomelli die het flink moest ontgelden. De Roon kreeg van dichtbij de bal hard tegen zijn elleboog aangeknald, maar Giacomelli wees resoluut naar de stip. Ook invaller Luis Muriel kreeg de bal zonder dat hij het doorhad tegen de hand, waardoor Ronaldo de stand in de slotminuten gelijk kon trekken. Atalanta-coach Gian Piero Gasperini was ziedend na afloop. ,,De regels zijn zo bepaald, maar in mijn ogen is het ketterij. Moeten we onze manier van verdedigen veranderen? Ja, laten we onze armen eraf snijden. Het is puur interpretatie, het is in alle competities anders. Er moet echt iets veranderen.’’