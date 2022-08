Woedende Erik ten Hag laat met straftraining tanden zien en Manchester United verklaart Cristiano Ronaldo de oorlog

Door Geert Langendorff



Op één van de warmste dagen van het jaar liet coach Erik ten Hag de spelers van Manchester United naar trainingscomplex Carrington komen om in de brandende zon 13,8 kilometer te rennen. Tot ergernis van de Nederlander was deze afstand zaterdagavond tijdens de afstraffing in Londen het exacte verschil in afgelegde meters tussen Brentford en zijn team. Gelijktijdig spuide officials van de club hun gal over ‘klaagmuur’ Cristiano Ronaldo.