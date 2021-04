Woedende Koeman loopt hoofdschuddend weg bij interview: ‘Waarom is er een VAR in Spanje?’

El ClásicoRonald Koeman was na afloop van de 2-1 nederlaag in El Clásico woedend op de beslissingen die arbiter Jesús Gil Manzano had gemaakt. Zo vond de Nederlandse coach van Barcelona onder meer dat zijn ploeg een penalty was onthouden. De woede liep bij Koeman zelfs zo hoog op dat hij wegliep bij een interview met Movistar waarbij de journalist niet aan wilde geven of hij het een penalty vond.

,,Als iedereen de wedstrijd gezien heeft denk ik dat je erg ontevreden bent over twee beslissingen van de scheidsrechter als je uit Barcelona komt", beklaagde Koeman zich over de arbiter. Hij wees daarbij onder meer naar het moment in de slotfase waarbij Martin Braithwaite door Ferland Mendy binnen het zestienmetergebied naar de grond werd getrokken. ,,Maar ik moet ook zeggen dat wij de eerste helft niet goed hebben gespeeld. Niet aanvallend en niet verdedigend. In de tweede helft was het al een stuk beter", aldus de Nederlandse coach bij Movistar.

Lees ook Play Koeman en De Jong grijpen met Barça naast koppositie na dreun in Clásico

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Toch kon Koeman, die aangaf nog steeds optimistisch te zijn over de titelkansen, het niet laten om het weer over de arbitrage te hebben. ,,Het enige wat ik vraag is om beslissingen te corrigeren. Ik weet niet waarom er in Spanje een VAR is? Er zijn scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en een VAR. Ik snap nog steeds niet hoe het werkt hier in Spanje. De overtreding was heel duidelijk, maar we moeten het accepteren en zwijgen. Ik wil niet zeggen dat we hebben verloren door de scheidsrechter, maar er waren zeker beslissingen die het resultaat hebben beïnvloed.”

Volledig scherm Martin Braithwaite wordt neergehaald door Ferland Mendy. Inzet: Ronald Koeman loopt weg uit een tv-interview met Movistar. © AP

Bij het slot van het interview raakte Koeman geïrriteerd. ,,De penalty was heel duidelijk. Vond jij het geen penalty dan?", vroeg hij aan de journalist. ,,Vond jij het geen penalty?", herhaalde de Nederlandse coach. Toen de journalist aangaf dat de scheidsrechter beslist, liep Koeman hoofdschuddend weg.



Verdediger Sergi Roberto zei vlak na de wedstrijd dat hij niet had kunnen zien of Braithwaite een strafschop had moeten krijgen. De Deense aanvaller ging neer nadat hij was vastgehouden door Mendy. ,,Wat ik irritant vind, is dat de VAR het niet heeft bekeken. Ook al is het contact minimaal, dan moet er nog gekeken worden. De scheidsrechter zei heel snel dat er niets aan de hand was.”

Volledig scherm Ronald Koeman is woest. © EPA