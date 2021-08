Wolfsburg houdt vertrouwen in Van Bommel ondanks ‘wisselblunder’ in beker

,,We zijn enorm gefrustreerd en teleurgesteld”, aldus directeur Jörg Schmadtke. ,,Dit had nooit mogen gebeuren. Desondanks zijn we er ook van overtuigd dat het voor de sportieve ontwikkeling het beste voor de club is in de huidige samenstelling verder te gaan, ook wat betreft de staf. We gaan de zaak wel uitgebreid analyseren en zorgen dat het niet weer voorkomt.”

De Duitse vierdeklasser Preußen Münster beslist waarschijnlijk later vandaag al of het de uitschakeling door VfL Wolfsburg in het bekertoernooi gaat aanvechten. De club verloor zondag na verlenging met 1-3, maar kwam na afloop te weten dat Mark van Bommel het toegestane aantal wissels had overschreden. ,,We gaan daar zo over praten”, reageerde een woordvoerder van Preußen Münster. ,,Het duurt nog wel een paar uur voordat we iets kunnen zeggen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Als Preußen Münster de nederlaag gaat aanvechten, dan dreigt er voor Wolfsburg een reglementaire nederlaag. Van Bommel mag net als zijn Duitse collega’s slechts vijfmaal wisselen per wedstrijd, waar hij in de veronderstelling was dat er in de verlenging een extra wissel was toegestaan. Hij wisselde daardoor drie keer in de verlenging, nadat hij dat in de reguliere speeltijd ook al had gedaan.



Van Bommel was slecht begonnen aan zijn nieuwe trainersklus bij Wolfsburg. Liefst vijf keer achter elkaar werd er in de voorbereiding verloren, maar de bekerwedstrijd tegen het in de Regionalliga West acterende Preußen Münster mocht toch geen probleem zijn voor de Champions League-ploeg.

Wolfsburg domineerde zondag op bijna alle fronten in Münster. Alleen kwam de thuisploeg in de 74ste minuut wel verrassend via Marcel Hoffmeier op voorsprong. Een vroege uitschakeling kwam steeds dichterbij voor de nummer 4 van het voorbije Bundesliga-seizoen, maar vlak voor tijd sleepte Josip Brekalo er dan toch nog een verlenging uit voor de ploeg van Weghorst en Van Bommel. De Kroaat stond helemaal vrij om de voorzet van Kevin Mbabu achter de de Münsterse doelman te werken.

In de verlenging werd Weghorst uiteindelijk de man die Wolfsburg voor een blamage behoedde op bezoek bij de vierdeklasser. Van dichtbij kopte hij raak uit een corner, waarna het via Ridle Baku ook nog 1-3 werd.



De zesde wissel van Van Bommel wordt nu dus mogelijk een dure fout die Wolfsburg weleens op uitsluiting kan komen te staan. De scheidsrechter, die de fout aanvankelijk niet door had, heeft het voorval vermeld in zijn verslag aan de Duitse voetbalbond. Ingewijden zeggen echter dat de bank van Wolfsburg nadrukkelijk aan de vierde official heeft gevraagd of er nog een wissel was toegestaan.

Volledig scherm Wout Weghorst in actie. © EPA