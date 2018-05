Wolfsburg rekent af met Holstein Kiel en handhaaft zich in Bundesliga

Na de zege voor eigen publiek in Wolfsburg (3-1) won de ploeg van trainer Bruno Labbadia maandag ook de return in Kiel: 0-1.

Verhaegh en Bazoer ontbraken vanwege blessures in de selectie van Labbadia, Bruma bleef op de bank. De oud-PSV'er zag zijn ploeg een kwartier voor tijd de leiding nemen via Robin Knoche. Daarmee vervloog alle hoop van Holstein Kiel op een stunt.

Wolfsburg was in de Bundesliga op de zestiende plaats geëindigd en moest dus een play-off spelen tegen de nummer drie van de tweede Bundesliga. Holstein Kiel werd in 1912 kampioen van Duitsland, maar sinds de invoering van de Bundesliga in 1963 was de club nog nooit actief op het hoogste niveau.