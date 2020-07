Wolves dicht bij Europees voetbal

Ronaldo brengt met twee goals zakelijk Juve stap dichter bij de titel

0:11 Juventus heeft in de Serie A de negende landstitel op rij binnen handbereik. De koploper, met verdediger Matthijs de Ligt in de gelederen, versloeg op eigen veld nummer vier Lazio met 2-1. Met nog vier competitieronden te gaan, koestert de ploeg van trainer Maurizio Sarri nu een voorsprong van 8 punten op nummer 2 Internazionale, dat zondag op 2-2 bleef steken bij AS Roma.