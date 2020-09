Women's Super League van start met negen Nederlanders en veel versterkingen

Er zijn dit jaar tien Nederlandse speelsters actief in de Engelse competitie. Daniëlle van de Donk, Jill Roord en Vivianne Miedema (vorig seizoen voor tweede keer topscorer in Women's Super League en Women's Champions League) strijden met Arsenal om de titel. Ze zullen zich in ieder geval willen plaatsen voor de Champions League, waar ze als nummer drie van vorig seizoen naast grepen. Twee weken geleden werd Arsenal in de kwartfinale van de Champions League nog uitgeschakeld door Paris Saint-Germain. Jackie Groenen werd vorig seizoen vierde met nieuwkomer Manchester United. Kika van Es werd in haar eerste seizoen bij Everton en zag haar huisgenote Inessa Kaagman vertrekken naar Brighton, waar ze nu samenwoont met haar nieuwe teamgenote Danique Kerkdijk. Bij Tottenham Hotspur begint linksback Siri Worm aan haar tweede seizoen, nadat ze eerder twee jaar voor Everton speelde. Nadine Hansen, de vriendin van Derby County-keeper Kelle Roos, promoveerde met Aston Villa en gaat debuteren op het hoogste niveau. Aanvalster Esmee de Graaf uit Spakenburg stapte na twee seizoenen met weinig speeltijd bij West Ham United over naar Leicester City, dat uitkomt op het tweede niveau.