Wout Weghorst beleeft teleurstellend Premier League-debuut

Van Dongen woedend over Spaanse coach die hint op groepsver­krach­ting: ‘Train nooit meer een vrouwen­team’

Rayo Vallecano staat achtste in La Liga en plaatste zich woensdagavond voor de halve finales van de Copa del Rey, maar bij het vrouwenteam van de derde club van Madrid is de hel losgebroken. De clubleiding heeft besloten om de vorige week aangestelde coach Carlos Santiso te laten zitten, nadat hij aan zijn assistenten had voorgelegd om een speelster te verkrachten.

4 februari