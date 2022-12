Wout Weghorst blikt terug op akkefietje met Lionel Messi: ‘Hij kent nu wel mooi mijn naam’

Wout Weghorst zit er niet mee in zijn maag dat hij in de kwartfinale op het WK tegen Argentinië het bloed onder de nagels bij Lionel Messi vandaan haalde. De Argentijnse sterspeler, die met zijn land Oranje na strafschoppen versloeg, noemde de spits na afloop een dwaas. ,,Op het veld is voor mij iedereen hetzelfde”, blikt Weghorst terug op het akkefietje.

Weghorst bracht Argentinië aan het wankelen door als invaller met twee doelpunten een 2-0 achterstand weg te poetsen. Nadat de uiteindelijke wereldkampioen na strafschoppen alsnog aan het langste eind had getrokken, deed Weghorst een poging om van shirtje te ruilen met Messi. Dat werd hem echter niet in dank afgenomen. ,,Qué miras bobo, anda pa alla (‘Wat kijk je dwaas? Loop lekker door’)”, beet Messi hem tijdens een interview live op de Argentijnse tv toe.

,,Er zijn tijdens de wedstrijd inderdaad wel wat momentjes geweest tussen ons”, zo gaf Weghorst woensdagavond na de bekerwedstrijd van zijn club Besiktas tegen Sanliurfaspor toe aan het Turkse A Spor. ,,Maar als ik op het veld sta, dan maakt het mij niet uit of ik tegen Messi speel of tegen Burak (een verdediger van de Turkse derdedivisionist Sanliurfaspor, red.)

,,Ik denk dat Messi daar wel verbaasd over was en dat hij het niet leuk vond. Maar ik heb juist veel respect voor hem. Hij is een van de beste spelers aller tijden. Dat wilde ik hem na de wedstrijd graag laten weten, maar daar stond hij niet echt voor open. Blijkbaar was hij nog steeds boos.” Om er met een brede glimlach aan toe te voegen: ,,Het is wel mooi meegenomen dat hij nu mijn naam kent. Dan heb ik toch iets goed gedaan.”

Weghorst trekt Oranje-vorm door

Weghorst liet in het bekerduel met Sanliurfaspor zien dat hij zijn vorm van Oranje meegenomen heeft naar zijn club. De spits kwam als invaller in het veld en bepaalde vijf minuten voor tijd de eindstand op 4-2. Eerder had Sanliurfaspor verrassend een 0-2 voorsprong genomen.

De 30-jarige Weghorst wordt door Besiktas gehuurd van het Engelse Burnley en weet in Turkije het net makkelijk te vinden. In de competitie scoorde hij dit seizoen zes keer in dertien duels.

Volledig scherm Wout Weghorst tijdens een training van het Nederlands elftal. © Getty Images