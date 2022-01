Wout Weghorst naar de Premier League: hekkensluiter Burnley telt miljoenen neer voor Nederlander

Weghorst, voor wie Burnley volgens Duitse en Engelse media zo'n vijftien miljoen euro betaalt, heeft een contract voor 3,5 jaar ondertekend bij de hekkensluiter van de Premier League. ,,We zijn absoluut verheugd met de komst van een groot talent met een enorm vermogen om te scoren, zoals hij in Duitsland heeft laten zien. Ik kijk ernaar uit om hem in actie te zien in het team van Sean Dyche", zo laat Alan Pace namens Burnley weten.

Dyche zelf is ook blij met de komst van de twaalfvoudig Oranje-international, die nummer 9 zal gaan dragen: ,,Wout is een speler die onze scouts al lange tijd volgen en we hebben het gevoel dat hij iets kan toevoegen aan waar we mee bezig zijn. Dat we hem hebben kunnen halen is een bewijs van onze ontwikkeling en we wensen hem veel succes.”

De 29-jarige spits speelde eerder voor FC Emmen, Heracles Almelo en AZ in Nederland. De Alkmaarders verkochten Weghorst in 2018 voor ruim tien miljoen euro aan VfL Wolfsburg. Daar ontwikkelde hij zich op knappe wijze. In de afgelopen drie seizoenen maakte hij achtereenvolgens zeventien, zestien en twintig goals in de Bundesliga. Dit seizoen stond hij op zes goals na achttien wedstrijden.

