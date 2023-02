Wout Weghorst wacht al ‘te lang’ op doelpunt op Old Trafford en lacht om opmerking Erik ten Hag

Wout Weghorst maakt sinds zijn komst naar Manchester United na het WK in Qatar volop speelminuten. Dat bevalt de spits uiteraard erg goed, maar helemaal tevreden is hij zeker niet. ,,Ik wil scoren", aldus de Oranje-international, vooral in eigen huis.

Weghorst scoorde tot nu toe een keer in zijn negen wedstrijden voor United, in de League Cup op bezoek bij Nottingham Forrest. ,,Als spits wil je gewoon scoren, dat is waar je het voor doet", aldus de Achterhoeker tegen de clubmedia. ,,Dat geeft een geweldig gevoel. Ik wacht nog altijd op mijn eerste doelpunt op Old Trafford. Helaas duurt het al een beetje te lang, maar ik moet gewoon mijn mond houden en hard blijven werken. Dan komt het hopelijk vanzelf. Het gaat een heel speciaal moment zijn.”

Weghorst wordt gezien als een echte spits, maar kwam onder manager Erik ten Hag ook al op de nummer 10 positie te staan. De United-manager beweerde na de wedstrijd tegen Leeds dat hij Weghorst vroeger op het middenveld had zien spelen.

,,Ja, maar dat was echt in mijn jonge jaren hoor", lacht de 19-voudig international. ,,Ik denk dat ik toen 17 of 18 was en ik speelde nog bij de amateurs. Maar nee, hij zei in de rust van die wedstrijd tegen me dat het zou kunnen dat er tactisch wat veranderd zou worden. Dat gebeurde en dat ging wel goed. Het was nieuw voor me en het beviel me wel.”

,,Het belangrijkste voor mij is dat ik het team help. Het hielp ons om die wedstrijd te winnen en ik deed ook defensief mijn werk. Ik heb het gedaan, en zeker omdat het de eerste keer was, denk ik dat ik er tevreden over mag zijn.”

Leicester City

United staat zondagmiddag om 15.00 uur tegenover Leicester City in de Premier League. Ten Hag en zijn mannen zijn de nummer drie in de Premier League en door het veelvuldige puntenverlies van Arsenal de laatste weken, is zelfs de koppositie weer enigszins in beeld gekomen.

