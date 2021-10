Xavi favoriet om Koeman bij FC Barcelona op te volgen, wie zijn de andere kandidaten?

Samenvatting Nóg een dreun voor Koeman: onmachtig Barça na gemiste strafschop Memphis onderuit bij Rayo

27 oktober De problemen blijven zich opstapelen voor Ronald Koeman. FC Barcelona verloor vanavond in Madrid met 1-0 bij het gepromoveerde Rayo Vallecano. Radamel Falcao werd de matchwinner met zijn goal in de eerste helft, Memphis Depay miste een strafschop in de tweede helft. Rayo staat nu knap vierde, Barça blijft negende in La Liga.