Xavi over mogelijke terugkeer Lionel Messi naar Barça: ‘We zullen zien wat de toekomst brengt’

Een terugkeer van Lionel Messi naar FC Barcelona is volgens trainer Xavi voorlopig ,,onmogelijk”. Voorzitter Joan Laporta had eerder gezegd dat de vorig jaar vertrokken Messi nog wel een keer terugkeert bij de Catalaanse club.

,,We zullen zien wat de toekomst brengt, maar dit is niet het moment om daarover te praten”, zei Xavi in de aanloop naar de oefenwedstrijd tegen Juventus in Dallas. ,,’Leo’ heeft nog een contract bij een andere club. We praten alleen over onze eigen spelers.”

De Argentijnse superster verliet Barcelona vorig jaar in tranen, na een dienstverband van zo’n twintig jaar. Vanwege grote financiële problemen kon Barcelona het aflopende contract van Messi niet verlengen. De 35-jarige aanvaller stapte over naar de Franse topclub Paris Saint-Germain, waar hij een contract tot de zomer van 2023 ondertekende. ,,Messi is de beste voetballer ooit”, zei Laporta afgelopen weekeinde. ,,Zijn tijdperk bij Barcelona is nog niet voorbij, dit hoofdstuk is nog niet af. Het is onze verantwoordelijkheid om het boek open te houden.”

Quote Met spelers als Lewandow­ski willen we weer titels winnen. Dat hoort bij deze club. Die filosofie is erin gebracht door Johan Cruijff en verder ontwikkeld door Louis van Gaal, Frank Rijkaard Xavi

De selectie van Xavi ondergaat deze zomer een metamorfose. Barcelona nam afscheid van heel wat spelers en trok zelf onder anderen Robert Lewandowski, Raphinha, Andreas Christensen en Franck Kessié aan. De toekomst van de Nederlandse internationals Frenkie de Jong en Memphis Depay bij Barcelona is onzeker. Zij mogen in principe vertrekken.

,,Hoewel de club niet zo’n goede periode doormaakt, zijn we nog steeds FC Barcelona”, aldus Xavi. ,,We proberen er het beste van te maken. Met spelers als Lewandowski willen we weer titels winnen. Dat hoort bij deze club. Die filosofie is erin gebracht door Johan Cruijff en verder ontwikkeld door Louis van Gaal, Frank Rijkaard en later Pep Guardiola en Luis Enrique. Het is nu mijn droom om Barcelona terug te brengen aan de top. Ik wil niet Johan, Pep of wie dan ook overtreffen, zo’n ego heb ik niet. Ik ben een leerling van ze en wil er een kleine bijdrage aan leveren om Barcelona weer te laten schitteren.”