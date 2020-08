Xavi Simons (17) maakt debuut bij PSG

Voetbal in België mag ook in regio Antwerpen van start

18:29 De Vlaamse minister van Sport Ben Weyts heeft besloten dat de Belgische voetbalcompetitie komend weekeinde van start kan gaan, ook in het gebied rond Antwerpen. In die regio werden vorige week de coronamaatregelen aangescherpt, omdat het virus zich weer meer aan het verspreiden is. Dat leek ook ten koste te gaan van sportcompetities.