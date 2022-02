Xavi Simons mist beslissende penalty, PSG ligt uit de beker: ‘Xavi was niet mijn beslissing’

‘Xavi was niet mijn besluit’

Mauricio Pochettino, coach van Paris Saint-Germain, kreeg na afloop de vraag waarom hij de achttienjarige Xavi Simons een penalty liet nemen terwijl bijvoorbeeld ervaren internationals zoals Presnel Kimpembe, Danilo en Thilo Kehrer nog niet waren geweest. ,,We hebben voor de sessie de eerste vijf schutters aangewezen en we dachten dat we met die vijf konden winnen. Daarna werden de beslissingen op gevoel genomen door de spelers zelf. Xavi was niet mijn beslissing", zei de Argentijnse coach tegen Le Parisien.



Toch had Pochettino voldoende vertrouwen in de jonge Nederlander: ,,Ik had absoluut vertrouwen in hem, net zoals in elke speler. Als hij in het team zit, heeft hij hetzelfde recht om een penalty te nemen dan alle anderen. Hij is natuurlijk net zo teleurgesteld als de rest, omdat we zijn uitgeschakeld.”