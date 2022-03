Xavi Simons wekt woede bij Youth League-duel, AZ verliest na penalty's van Juventus

AZ verliest na penalty's van Juventus

AZ slaagde er niet in de kwartfinales te bereiken. Nadat er niet gescoord werd in de reguliere speeltijd, bleek Juventus het sterkst in de strafschoppenserie. De eerste acht strafschoppen gingen raak, maar daarna werd de penalty van AZ-speler Lewis Schouten gestopt. Bayron Strijdonck schoot vervolgens de winnend 5-4 binnen voor Juventus.



De 17-jarige aanvaller besloot de winnende strafschop niet te vieren, omdat hij tegen zijn oude club speelde. Hij speelde van 2017 tot 2020 in de jeugdopleiding van AZ. Toch ontstond er vervolgens nog een opstootje in het strafschopgebied, al was niet helemaal duidelijk waarom die ontstond. Juventus speelt in de kwartfinales tegen Liverpool of Racing Genk.