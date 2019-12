YouTuber bij Klinsmann op gesprek na meedoen uitlooptraining

Wildhage liep mee, terwijl Klinsmann langs de kant nog in gesprek was met wat verslaggevers. De brutale indringer werd na enige tijd opgemerkt en weggestuurd. Maar hij mag terugkomen van de coach van Hertha BSC en Karim Rekik.

,,Hallo Marvin, ik hoorde dat je me graag wilt leren kennen. Zondag is dat niet gelukt. Als je de volgende keer komt, ligt er een shirt voor je klaar en kunnen we misschien een foto met elkaar maken. Dan leggen we meteen onze gedragsregels uit", sprak Klinsmann in een videoboodschap van Hertha BSC.