Zaakwaarnemer Bolt: Usain heeft contractaanbod op zak

,,Het is de waarheid. Usain heeft een contractaanbod op zak. Verder wil ik er niets over kwijt”, zegt Ricky Simms tegen Fairfax Media.



Het is een grote droom van de nu 32-jarige Bolt om profvoetballer te worden. Hij trainde al met verschillende (grote) clubs mee in de hoop op een contract. Zo was hij een eyecatcher bij trainingen van Borussia Dortmund, dat met Puma dezelfde sponsor heeft als de Jamaicaanse oud-sprinter. Maar het bleef bij slechts een publiciteitsstunt.



De ‘Mariners’ lijken in ieder geval wel overtuigd van de toegevoegde waarde van Bolt. Al zegt trainer Mike Mulvey nog van niets te weten. ,,Het zijn allemaal geruchten. Ik weet er niets van, eerlijk waar”, zei de coach tegen Fairfax Media. “Ik begrijp dat de hele wereld dit belangrijk vindt, maar ik kijk gewoon naar onze aanvallende opties. Wie zal Bolt voorin dan moeten vervangen?”



Met zijn snelheid denkt Bolt wel dat hij op het voetbalveld furore kan maken en hij onderstreepte zijn ambitie tijdens een oefenwedstrijd met de Australische profclub, waarin hij twee keer scoorde. Daarna kreeg de Jamaicaan nog een oproep voor een dopingcontrole, waar hij zich openlijk over verbaasde.