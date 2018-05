Zaakwaarnemer Dost na aanval: 'Bas wil de ploeg niet in de steek laten'

Door Wietse Dijkstra



Dost is hoe dan ook van de partij in Estadio Nacional in Oeiras, een voorstad van Lissabon waar jaarlijks de Portugese bekerfinale wordt gespeeld. ,,Het is nog niet duidelijk of hij kan spelen’’, zegt Gunther Neuhaus, de zaakwaarnemer van de spits. ,,Maar Bas wil de ploeg niet in de steek laten.’’



In een statement op de website van de club liet Dost deze week weten dat hij er trots op is om deel uit te maken van de selectie van Sporting die zich na de krankzinnige gebeurtenissen van afgelopen dinsdag sterk gehouden heeft. Ook sprak hij zijn waardering uit voor de reactie van de echte Sporting-supporters die ’s avonds na de aanval van 50 hooligans meteen de straat op gingen om Dost en zijn ploeggenoten een hart onder de riem te steken.



Portugal is al dagen in de ban van de aanval op de Sporting Academia in Alcochete. Ook al omdat steeds meer erop wijst dat clubpresident Bruno de Carvalho zelf achter de geregisseerde actie zou zitten. Diverse Portugese media melden dat daar bewijzen voor zouden zijn. De controversiële De Carvalho onderhoudt nauwe banden met de harde kern van Sporting en leeft al langer op voet van oorlog met de spelersgroep. Ondanks de toenemende roep om zijn vertrek peinst hij er niet over om af te treden.