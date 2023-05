Zakaria Aboukhlal in genade aangenomen bij Toulouse: geen vrouwonvriendelijke uitspraken

Toulouse heeft voormalig AZ-speler Zakaria Aboukhlal in genade aangenomen. Uit onderzoek van de club en na een ontmoeting met locoburgemeester Laurence Arribagé is de directie tot de conclusie gekomen dat Aboukhlal geen vrouwonvriendelijke uitspraken heeft gedaan. De 23-jarige Marokkaanse international, die in Nederland is geboren, is weer in de selectie teruggekeerd.

De Franse sportzender RMC Sports berichtte maandagavond over een opmerking van Aboukhlal tijdens het vieren van de winst van de Franse beker in het gemeentehuis in Toulouse. Toen locoburgemeester en wethouder Sport Arribagé de spelers om stilte vroeg, zou Aboukhlal volgens de zender hebben gezegd: ,,Thuis praten vrouwen niet zo tegen mannen”.

Toulouse besloot de voetballer uit de selectie te zetten en intern onderzoek te doen. Aboukhlal had deze week een ontmoeting met de locoburgemeester om een en ander uit te praten. Volgens de voetballer bevestigde Arribagé in het gesprek dat het bericht van RMC Sport “niet weergaf wat er werkelijk is gebeurd”. De club trok dezelfde conclusie.

Aboukhlal kwam vorige week ook in het nieuws in een andere zaak. Toulouse nam hem voor de thuiswedstrijd tegen FC Nantes niet op in de wedstrijdselectie, omdat hij weigerde te spelen in een shirt waarvan de rugnummers, net als bij alle andere teams in de Franse voetbalcompetitie, de regenboogkleuren hadden.

Lees hier een interview met de vleugelaanvaller uit Gorinchem waarin hij vertelt over zijn eerste seizoen in Frankrijk en scoren in de Franse bekerfinale, waarin Toulouse met 5-1 won van FC Nantes.

