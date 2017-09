Zaza opnieuw de gevierde man bij Valencia

Zaza maakte in de 85ste minuut de vijfde goal van de spectaculaire wedstrijd in Estadio Anoeta in San Sebastián. Beide ploegen stonden toen al met tien spelers op het veld, nadat Igor Zubeldia (Real Sociedad) en Geoffrey Kondogbia (Valencia) allebei met twee keer geel van het veld werd gestuurd.

Rodrigo bracht Valencia na 26 minuten op voorsprong. Aritz Elustondo maakte kort daarna alweer gelijk namens de Basken, maar Nacho Vidal bracht de bezoekers uit Valencia tien minuten na rust met een prachtige uithaal weer op voorsprong. Ook nu kon Valencia maar vijf minuten van genieten, want Mikel Oyarzabal tekende even later weer voor de 2-2. Daar bleef het dus niet bij in Anoeta, dankzij Simone Zaza. Daarmee won Valencia voor het eerst sinds 2007 in Anoeta, toen David Villa de matchwinner was namens Los Che.