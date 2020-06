Zes dingen om je op te verheugen in aanloop naar de herstart van de Premier League

Na de Bundesliga en La Liga hervat vanavond ook de Premier League de competitie. Met tien speelronden in een bomvolle kalender is spektakel in Engeland gegarandeerd. Dit zijn zes dingen waarop je je kan verheugen tijdens de herstart.

Meester versus leerling

Het bal wordt vanavond heropend met een heuse topper. Naast het feit dat met Manchester City en Arsenal twee grootheden tegenover elkaar staan, is het ook het treffen tussen meester en leerling. Als assistent van Pep Guardiola deed Mikel Arteta de nodige ervaring op. Sinds afgelopen december staat de Spanjaard op eigen benen en probeert hij het Guardiola-voetbal er bij Arsenal in te slijpen. Met de huidige negende plaats draait Arsenal een matig seizoen, maar Arteta zal gebrand zijn om Guardiola in het hol van de leeuw te verslaan. Eerder dit seizoen wonnen de Citizens nog met 0-3 in Londen.

Langverwachte titel

De club die het meeste baat zou hebben bij een stunt van Arsenal, is Liverpool. De onbedreigde koploper heeft een voorsprong van liefst 25 punten op City en kan komende zondag al voor het eerst sinds 1990 een landstitel aan de eregalerij toevoegen. De club van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum moet hopen op een nederlaag van Manchester City en zelf komende zondag winnen. In dat geval kunnen The Reds in de beladen Merseyside-derby tegen Everton de landstitel binnenslepen. Een zege van de nummers een én twee betekent dat Liverpool de titel volgende week op het eigen Anfield tegen Crystal Palace kan veroveren.

Volledig scherm Liverpool viert een doelpunt. © REUTERS

Succesvol sprookje?

In de schaduw van de Engelse top werkt Sheffield United stilletjes aan het verwezenlijken van een droom. De promovendus beleeft een fantastische rentree op het hoogste niveau. In 2007 degradeerde Sheffield naar de Championship en een vrije val volgde. Na enkele jaren op het derde niveau is de traditieclub langzaam de weg omhoog gaan vinden. Onder ‎succescoach Chris Wilder gloort zelfs het debuut in Europa. De nummers vijf en zes gaan naar de Europa League. Met vijf punten achterstand op nummer vier Chelsea behoort zelfs Champions League-deelname nog tot de mogelijkheden voor de club van Richairo Zivkovic en Michael Verrips. Sheffield is de eerste club die vanavond aantreedt, op bezoek bij mede-promovendus Aston Villa.

Volledig scherm De stand bovenin. © AD

Vardy-party

Een one season-wonder, zo werd Jamie Vardy na de legendarische landstitel met Leicester City in 2016 alom beschouwd. De Engelsman bewijst ook dit seizoen weer het ongelijk van de criticasters. In het successeizoen moest Vardy nog Harry Kane voor zich dulden op de topscorerslijst, nu ligt de 33-jarige snelheidsmaniak op pole position. Met negentien treffers wordt hij niet door de verdedigers van de tegenstander op de huid gevolgd, maar wél door onder meer Arsenal-spits Pierre-Emerick Aubameyang (zeventien treffers), Mohamed Salah (16 goals, Liverpool) en Sergio Agüero (Manchester City, 16 goals).

Hollands feestje

Met Van Dijk, Wijnaldum, Zivkovic en Verrips zijn al vier Nederlanders genoemd, maar de Premier League telt meer landgenoten. Ook Steven Bergwijn, Michel Vorm (beiden Tottenham Hotspur), Nathan Aké, Arnout Danjuma (beiden Bournemouth), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Anwar El Ghazi, Timothy Fosu-Mensah, Tahith Chong (beiden Manchester United), Tim Krul (Norwich City), Erik Pieters (Burnley), Jairo Riedewald (Crystal Palace), Maarten Stekelenburg (Everton) Ki-Jana Hoever en Sepp van den Berg (beiden Liverpool) houden de Nederlandse eer hoog. Jetro Willems ontbreekt bij Newcastle United wegens een zware kruisbandblessure. Ook Daryl Janmaat (Watford) en Marco van Ginkel (Chelsea) zijn niet van de partij.

Volledig scherm Davy Pröpper. © BSR Agency

Nagelbijten voor zes clubs

De strijd om de landstitel mag dan uitgemaakte zaak zijn, onderin is het voor veel clubs nagelbijten. Met name het Norwich City van Tim Krul zal hopen op een Houdini-act. De hekkensluiter is zes punten verwijderd van de veilige regionen. Ook Bournemouth en Aston Villa stevenen af op degradatie naar de Championship. Zelfs nummer vijftien Brighton moet nog vrezen.