Zes Nederlanders, twee derby's: Istanboel in vuur en vlam

Titelstrijd TurkijeIn vrijwel alle Europese competities is de titelstrijd al zo goed als beslist, maar niet in Turkije. Met nog negen speelronden te gaan maken Galatasaray, Besiktas, Istanboel Basaksehir en Fenerbahçe allemaal nog volop kans op de titel. De vier clubs uit Istanboel spelen dit weekend in twee beladen duels tegen elkaar.

Koploper Galatasaray neemt het morgen (17.00 uur) op tegen grote rivaal Fenerbahçe, uit het Aziatische deel van de Turkse hoofdstad. De 'Derby der Continenten' eindigde in de eerste seizoenshelft in een 0-0 gelijkspel. Op zondagmiddag (17.00 uur) neemt Istanboel Basaksehir het thuis op tegen titelverdediger Besiktas, dat woensdag nog werd uitgeschakeld in de Champions League door Bayern München.



Dit seizoen lijkt exact op de titelstrijd van vorig jaar. Toen waren het dezelfde vier clubs die streden om het kampioenschap. Uiteindelijk trok Besiktas aan het langste eind met de tweede titel op rij. De teams staan dit seizoen na 25 wedstrijden binnen zes punten van elkaar.

1. Galatasaray: 53 punten

Stadion: Türk Telekom

Coach: Fatih Terim

Topscorer: Bafétimbi Gomis (25 doelpunten)

Nederlanders: Ryan Donk en Garry Rodrigues

Galatasaray heeft zijn koppositie te danken aan een ongeslagen thuisstatus en aan de lopende band scorende Bafétimbi Gomis. De Fransman is met 25 doelpunten topscorer van de Turkse competitie. De Nederlander Garry Rodrigues heeft met zes doelpunten en negen assists ook al een belangrijk aandeel geleverd.



Daarnaast beleefde Ryan Donk tot de trainerswissel in de winterstop een verloren seizoen. Onder leiding van Fatih Terim leefde de 31-jarige verdediger op en deed hij alle wedstrijden mee in de tweede seizoenshelft. De zwakte van Galatasaray zijn de uitwedstrijden. Ze verloren zes van de twaalf uitwedstrijden dit seizoen.

Volledig scherm Garry Rodrigues (rechts) samen met Bafétimbi Gomis. Samen zijn ze dit seizoen al goed voor 31 doelpunten. © Photo News

2. Besiktas : 50 punten

Stadion: Vodafone Park

Coach: Senol Günes

Topscorer: Talisca (10 doelpunten)

Nederlanders: Jeremain Lens en Ryan Babel

Titelverdediger Besiktas kent door deelname aan de Champions League een wisselvallig seizoen. Na de overwinning in de derby op Fenerbahçe vorige maand zijn ze bezig aan een opmars.



Ryan Babel beleeft zijn meest succesvolle seizoen uit zijn carrière. Met negen doelpunten uit 23 wedstrijden is hij uitgegroeid tot een van de sleutelspelers. Zijn prestaties bezorgden hem bovendien een terugkeer in het Nederlands elftal. Voor Jeremain Lens verloopt het seizoen minder rooskleurig; hij moet veelal genoegen nemen met invalbeurten. Lens scoorde pas één keer.

Volledig scherm Ryan Babel. © EPA

3. Istanboel Basaksehir : 50 punten

Stadion: Basaksehir Fatih Terim

Coach: Abullah Avci

Topscorer: Emmanuel Adebayor (12 doelpunten)

Nederlanders: Eljero Elia

Waar de drie grote clubs uit Istanboel elk jaar kampioen móeten worden, geldt dat niet voor Istanboel Basaksehir. Door het gebrek aan druk kan de ploeg van Abullah Avci vrijuit de strijd aan met Fenerbahçe, Galatasaray en Besiktas.



Het elftal bestaat met spelers als Arda Turan, Emmanuel Adebayor en Gael Clichy uit veel afdankertjes die door hun leeftijd niet meer aan spelen toekomen in de Europese topcompetities. Basaksehir wordt gezien als de opkomende en schuldenvrije club in Istanboel, waardoor veel voetballers geloven in de toekomstplannen. Eljero Elia maakte hierdoor een bewuste overstap naar deze titelkandidaat. De start van het seizoen verliep aardig voor de ex-Feyenoorder, maar mede door een aanhoudende schouderblessure kwam hij de rest van de competitie niet vaak meer aan spelen toe.

Volledig scherm Eljero Elia. © BELGA

4. Fenerbahçe: 47 punten

Stadion: Şükrü Saracoğlu

Coach: Aykut Kocaman

Topscorer: Giuliano (12 doelpunten)

Nederlanders: Vincent Janssen

De ploeg van Aykut Kocaman werd voor het laatst kampioen in 2014, toen nog met Dirk Kuyt. Sindsdien hebben ze mede door het Financial Fair Play-beleid van de UEFA veel topspelers moeten verkopen en leidt dit tot veel frustraties bij supporters. Met 19 titels op zak wordt er gehunkerd naar een vierde-ster die komt met een eerstvolgende kampioenschap. De club van Vincent Janssen presteert dit seizoen zwak in thuiswedstrijden. Met drie gelijke spelen en twee verloren duels lijkt het thuisfront de grootste tegenstander. Vincent Janssen, die wordt gehuurd van Tottenham Hotspur, begon het seizoen uitstekend. Hij kwam in elf wedstrijden tot twee doelpunten en vier assist. Door een hielblessure kwam hij sinds december vorig jaar niet meer in actie voor de nummer vier van de Turkse competitie.

Volledig scherm Vincent Janssen. © EPA

Glazen bol

Met nog negen competitieronden voor de boeg zetten we ons geld op Fenerbahçe. Als de nummer vier van de ranglijst morgen in eigen stadion wint van Galatasaray hebben ze de meeste kans op het kampioenschap. Waarom? Galatasaray, Besiktas en Istanbul Basaksehir na dit weekeind nog een keer tegen elkaar spelen, zitten er geen grote wedstrijden meer in het programma van de 'Gele Kanaries'.



Verliest Galatasaray morgen niet van 'Fener' dan is de ploeg van trainer Fatih Terim de grootste kanshebber. Met drie punten voorsprong op de concurrentie hebben zij de beste uitgangspositie. Basaksehir hoopt als gevaarlijke outsider op de eerste landstitel in de clubhistorie. Na de uitschakeling in de Champions League kan Besiktas zich volledig richten op de competitie met als doel de derde titel op rij.