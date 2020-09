Zestienjarig talent in Estland na ruim tien seconden gewisseld

Minder woningin­bra­ken: zo zit het in jouw gemeente

11:33 Inbrekers zijn al sinds het begin van de coronacrisis in maart minder actief. Het aantal geregistreerde woning- en schuurinbraken is met 18 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. Ondanks deze landelijke afname nam het aantal inbraken in bijna 30 procent van de gemeenten juist toe. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer.