Zevende doelpunt van het seizoen: Becker weer trefzeker voor Union Berlin

Donny van de Beek krijgt ervan langs in Engelse media: 'Hij heeft zijn kans verprutst'

Donny van de Beek heeft geen indruk gemaakt tijdens zijn zeldzame basisplaats bij Manchester United. De middenvelder mocht in de Europa League tegen Real Sociedad (0-1) voor het eerst in elf maanden aan de aftrap beginnen, maar de kritiek op zijn optreden was fors.

4 november