Zevende WK lonkt voor Braziliaanse voetbalster Formiga (41)

Samenvatting Derby County en Kelle Roos op rand van Premier League na stunt bij Leeds

0:19 Doelman Kelle Roos van Derby County mag zich opmaken voor een beslissingsduel met Aston Villa - de club van Anwar El Ghazi - voor de laatste plek in de Premier League. De ploeg van Frank Lampard stuntte vanavond in Leeds met 4-2, nadat Derby het thuisduel met 1-0 had verloren.