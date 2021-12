Zevenklapper Bayer Leverkusen: Patrick Schick de grote man met vier goals

Krantenoverzicht Spanje Memphis Depay van hel naar hemel bij FC Barcelona: ‘Hij verkleedde zich als Messi’

Xavi heeft ook zijn tweede competitiewedstrijd als trainer van FC Barcelona gewonnen. Hij zag zijn elftal in de uitwedstrijd tegen Villarreal in de slotfase toeslaan: 1-3. Een hoofdrol was er voor Memphis Depay en Frenkie de Jong, die in de Spaanse media volop worden bejubeld.

28 november