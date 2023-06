Zicht op ‘treble’ doet Nathan Aké glunderen: ‘Ik ben helaas op verkeerde moment geblesseerd geraakt’

Met video Teun Koop­meiners schiet Atalanta met hattrick de Europa League in, AS Roma pakt ticket in extra tijd

Atalanta en AS Roma hebben zich op de slotavond van de Serie A geplaatst voor de Europa League van volgend seizoen. Voor de club uit Bergamo ging dat vanavond zeer overtuigend dankzij een hattrick van Teun Koopmeiners, terwijl AS Roma het ticket nog greep door een rake penalty van Paulo Dybala in de 90ste minuut. Juventus gaat als nummer zeven de Conference League in.